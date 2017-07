Nairaland Forum / Nairaland / General / Family / Twin Sisters Dedicate Children From One Husband In Akwa Ibom. Photos (13568 Views)

Source; A man who recently got married to female twins dedicated their children from both siblings to God on Sunday, June 25th, in Akwa Ibom . The dedication service took place at the Christian Evangelistic Church, Ikpe Akpa Ewe in Oruk Anam Local Government Area of Akwa Ibom State.According to a Facebook user, “FearGod Akpakpan” who posted in a Facebook group.Those who commented accused the church of promoting polygamy, the poster replied by saying ” take note it was child dedication not marriage”.Source; https://www.nationalhelm.co/2017/07/twin-sisters-dedicate-children-one-husband-akwa-ibom-photos.html

congrats to them

The guy looks tired and unhappy. 28 Likes 1 Share

How..!! How did..!??,what was the man...!!? Who was the first..!! I yam not understanding.Nawa oh. 21 Likes

vegetable's way sweet fall on the man vegetable's way sweetfall on the man 3 Likes 1 Share

Not surprised. Hhhm

End time things 2 Likes

wonders everyday....

na wa oo

Fear God Akwa ibom man 3 Likes

doublewisdom:

The guy looks tired and unhappy. Exactly,he should not be tired and unhappy it's too early the battle is just ragging Exactly,he should not be tired and unhappy it's too early the battle is just ragging 9 Likes

Married two sisters

fûcked them on dsame day

they gave birth dsame period



Hmmm that man dey enjoy oo 3 Likes 1 Share

OK

strange shii 2 Likes

when you want twins that shares the same blood with your wife and you but ur pastor told you that the Lord said you are not destined to give birth to them, shebi my wife and her sister shares the same blood, abegi twins don set



i guess that's happened

Iffa hear

1 man 1 woman is not easy, den 1 man 2 women, I comment my reserve 1 Like

Only him enjoying two for the price of one, am jealous.



Abasi mbok.Only him enjoying two for the price of one, am jealous. 6 Likes

its not new!



intact the one in Ibadan is even bad than this, a man married a woman then got married to both of his wife twin sisters although the original wife have left the man's house as at now but her younger twin sisters are still living with the man. You can verify from anybody at Gbagi market (also known as Bola Ige Intl Market) in Ibadan. 1 Like





Fvvking twin sisters is really cool from my experience. You guys should try it once. Fvvking twin sisters is really cool from my experience. You guys should try it once.

Hmmm.... Soooo wierd

Is it that there are no men again to go round? But am seeing so many single men in nairaland. 1 Like

Poo everywhere





am sure lala is having a sleepless night

? Which kin name be FearGod

jide nu ka unu ji

na waa 2 Likes

Nah so

They are not twin sisters, you can simply call the twosome sisters or erotic sisters. Crazy world



Me self get the power r This man go get power oo.. To give two twins belle..Me self get the power

What's the meaning of this this is end times May God help us..

Feminists.....make una come wail oooo

