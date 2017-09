She shared a photo on social media and wrote:“The love of my life… My first love. I will not only take a bullet for you, I go use am drink garri sef.. My Jegidu, Jegeson, Jegilinger, Papa Yvonne toh sure.#DaddysGirl #DaddysLittleGirl #1stBorn #EdoBlood #AgenebodeIsBae”More photos @ http://www.kelechisblog.com.ng/2017/09/pretty-actress-yvonne-jegede-is.html

Starting from the eyebrow,aww what a resemblance! so cute. daddy's lips sef no talk say e no dey there