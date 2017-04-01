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Nairaland Forum / Nairaland / General / Politics / Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi (10016 Views)
Goodluck Jonathan Visits Babangida And Abdulsalami Abubakar In Minna (Photos) / Okorocha At Abdulsalami Abubakar Son's Wedding In Adamawa (Photos) / Atiku Abubakar's Son, Aliyu Graduates From American University Of Nigeria (Pics) (1) (2) (3) (4)
|Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by money121(m): 9:44am
Umar will wed Hadiza on April 15th in Minna....The wedding Invitations are for VIP only as the couple do not want a crowd present when they take their wedding vows
http://www.stelladimokokorkus.com/2017/04/ex-president-abdulsalami-abubakars-son.html?m=1
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by money121(m): 9:44am
Lovely couple
SEE MORE LOVELY PICS @: http://www.stelladimokokorkus.com/2017/04/ex-president-abdulsalami-abubakars-son.html?m=1
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by youngG10(m): 9:50am
hausa.....the most beautiful tribe in nigeria....am so proud to be hausa/ful
12 Likes 3 Shares
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by adorablepepple(f): 9:52am
2 Likes
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by MDsambo: 10:04am
youngG10:
6 Likes 1 Share
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by SmellingAnus(m): 10:25am
Congrats to them...
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by Emeskhalifa(m): 10:33am
so dem no want make we come chop rice abi?? no wqhala
1 Like
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by momodub: 10:33am
Na soo and na them them
1 Like
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by hoodmenconcept(m): 10:33am
The most beautiful and then most violent tribe in Nigeria..
14 Likes
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by carinmom(f): 10:34am
youngG10:
Yes we rock
1 Like
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by Mophasa: 10:34am
youngG10:
You wish
With all the almajiris littering everywhere
22 Likes
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by Oladelson(m): 10:34am
cool pix tho
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by idris4r83(m): 10:34am
Beautiful
1 Like
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by Nathdoug(m): 10:34am
Why hausa men dey get long dick?? Just wondering
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by gocac(f): 10:35am
i still pity those that give out there 12yrs old Daughters...... in the name of religious and useless tradition.
7 Likes
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by Desola1(f): 10:36am
looking good
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by 2bam: 10:36am
for VIP only,what is my business.
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by www79995: 10:36am
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by pepigeorge(m): 10:37am
youngG10:
Why him nor go handsome wen him Useless father steal billions of dollars within 6months...... compare am to the same hausa/ful wen dey rare cattle or do laborer for lagos
8 Likes
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by gud4dbest(m): 10:37am
carinmom:
are u also a specimen?
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by opalu: 10:38am
What next?
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by 0b10010011: 10:38am
Hausa's re very classy and got extraordinary high taste ....
And they do it with decency
1 Like
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by seenter84: 10:41am
Sham
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by tayoxx(m): 10:42am
mmmmm
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by Emerituz(m): 10:43am
youngG10:I be Yoruba man tho
When it comes to natural beauty i give it to Hausa
1 Like
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by RALPHOW(m): 10:43am
youngG10:POOREST AND MOST BACKWARD By Evangelist Sanusi
3 Likes 1 Share
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by Amarabae(f): 10:43am
youngG10:are you hausa or fulani? Stop conjoining the both.
Btw hausas are Not the most beautiful tribe in Nigeria. who dash them?
3 Likes
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by shaydeenamz(m): 10:44am
Hausa are d most beautiful set of people for naija no doubt
1 Like
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by ijayebonyi(f): 10:44am
Lovely couple. Wish them happy married life
1 Like
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by ABOKI9ja: 10:44am
hoodmenconcept:Gotcha but we are not violent people. We are cul people
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by idris4r83(m): 10:46am
Amarabae:they are, na God dash them
|Re: Umar, Abdulsalami Abubakar's Son To Wed Hadiza Gummi by Amarabae(f): 10:47am
idris4r83:who are the "they". Hausa or Fulani?
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